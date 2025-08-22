रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 57 लाख का चिट्टा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन (चिट्टा) का सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मुख्य सप्लायर मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू और उसके डिस्ट्रीब्यूटर विजय मोटवानी और भूषण शर्मा सहित कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 57 लाख रुपये है।

जानकारी के अनुसार, रायपुर के थाना कबीरनगर क्षेत्र के हीरापुर स्थित वेदांत वाटिका के पास पुलिस ने दबिश देकर आरोपी मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू को हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि पंजाब प्रांत का एक तस्कर उसे माल उपलब्ध कराता था। मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू इस नशे को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स विजय मोटवानी और भूषण शर्मा के जरिए रायपुर में खपाता था।