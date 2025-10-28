30 IPS और 100 अधिकारी संभालेंगे PM Modi की सुरक्षा, शहर के इन रूटो में किया गया बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य स्थापना के 25वें राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवंबर को रायपुर प्रवास पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा घेराबंदी में 30 आईपीएस अफसरों और 100 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अफसर प्रधानमंत्री के रूट और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा संभालेंगे। मेफेयर होटल में ठहराव के दौरान तीन आइपीएस और दो दर्जन राजपत्रित अधिकारी सुरक्षा की निगरानी करेंगे।

पुलिस ने शहर को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और रेलवे स्टेशन, इंटर-स्टेट बस टर्मिनल और एयरपोर्ट सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में सादी वर्दी में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा को सौंपी गई है। वहीं, एसएसपी डा. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पांच हजार से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। रायपुर पुलिस के साथ बस्तर, सरगुजा और अन्य जिलों से भी बल बुलाया गया है।

एसपीजी की टीम मंगलवार-बुधवार को पहुंचेगी रायपुर - सुरक्षा में एसपीजी की विशेष टीम मंगलवार या बुधवार को रायपुर पहुंचेगी। टीम सुरक्षा की अंतिम रूपरेखा तय करेगी। जानकारी के अनुसार एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर लिया है। उन्होंने पुलिस अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं। वीआईपी और आम जनता के लिए अलग रूट प्लान - राज्योत्सव में लगभग पांच हजार पंचायत प्रतिनिधियों, वर्तमान और पूर्व विधायक-सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इस कारण पुलिस ने अलग-अलग रूट प्लान तैयार किया है। वीआइपी के लिए विशेष मार्ग बनाया गया है, जबकि आम नागरिकों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। अंतिम रूट प्लान एसपीजी के सुझावों के आधार पर तय होगा।