    30 IPS और 100 अधिकारी संभालेंगे PM Modi की सुरक्षा, शहर के इन रूटो में किया गया बदलाव

    राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के राजोत्सव कार्यक्रम के लिए 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रमों के लिए 1 नवंबर को रायपुर के कई यातायात रूटों में बदलाव किया गया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 04:09:43 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 04:14:14 PM (IST)
    प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    HighLights

    1. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट में विशेष सुरक्षा
    2. कार्यक्रम के लिए नया रायपुर का पूरा एरिया हाई अलर्ट पर
    3. पांच हजार जवानों की तैनाती, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य स्थापना के 25वें राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवंबर को रायपुर प्रवास पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा घेराबंदी में 30 आईपीएस अफसरों और 100 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अफसर प्रधानमंत्री के रूट और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा संभालेंगे। मेफेयर होटल में ठहराव के दौरान तीन आइपीएस और दो दर्जन राजपत्रित अधिकारी सुरक्षा की निगरानी करेंगे।

    पुलिस ने शहर को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और रेलवे स्टेशन, इंटर-स्टेट बस टर्मिनल और एयरपोर्ट सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में सादी वर्दी में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा को सौंपी गई है। वहीं, एसएसपी डा. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पांच हजार से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। रायपुर पुलिस के साथ बस्तर, सरगुजा और अन्य जिलों से भी बल बुलाया गया है।


    एसपीजी की टीम मंगलवार-बुधवार को पहुंचेगी रायपुर

    - सुरक्षा में एसपीजी की विशेष टीम मंगलवार या बुधवार को रायपुर पहुंचेगी। टीम सुरक्षा की अंतिम रूपरेखा तय करेगी। जानकारी के अनुसार एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर लिया है। उन्होंने पुलिस अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

    वीआईपी और आम जनता के लिए अलग रूट प्लान

    - राज्योत्सव में लगभग पांच हजार पंचायत प्रतिनिधियों, वर्तमान और पूर्व विधायक-सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इस कारण पुलिस ने अलग-अलग रूट प्लान तैयार किया है। वीआइपी के लिए विशेष मार्ग बनाया गया है, जबकि आम नागरिकों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किया गया है। अंतिम रूट प्लान एसपीजी के सुझावों के आधार पर तय होगा।

    होटल और ढाबों की जांच शुरू

    राजधानी पुलिस ने सोमवार से ही होटलों, ढाबों और संवेदनशील इलाकों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं युद्धस्तर पर तैयार की जा रही हैं।

    एक नवंबर को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

    • सुबह 8 से 10 बजे तक एयरपोर्ट टर्निंग से कायाबांध, एकात्म पथ, सीबीडी बिल्डिंग रोड, मंत्रालय, मेफेयर रोड और सेक्टर-24 तक का मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा।

    • सेक्टर-24 से सेक्टर-2 स्थित सत्य साईं अस्पताल तक प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा। इस रूट में मेफेयर रोड, सीबीडी मंदिर, हसौद टर्निंग, परसदा स्टेडियम और झांझ तालाब मार्ग पूरी तरह बंद रहेंगे।

    • प्रधानमंत्री इसके बाद शांति शिखर मंदिर हसौद टर्निंग से विधानसभा भवन जाएंगे और फिर ट्राइबल म्यूजियम सेक्टर-24 जाएंगे। इस दौरान आसपास की चारों सड़कों पर यातायात रोका जाएगा।

    बाहरी जिलों से आने वालों के लिए वैकल्पिक रूट

    • महासमुंद और आरंग से आने वाले लोग राजू ढाबा-सेरीखेड़ी-कायाबांध मार्ग से आएंगे।

    • बलौदा बाजार और बिलासपुर से आने वाले मंदिर हसौद-सेरीखेड़ी-कायाबांध-सेक्टर-22 मार्ग से पहुंचेंगे।

    • दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा और बालोद से आने वाले पचपेड़ी नाका-माना मार्ग- मुक्तांगन तक पहुंचेंगे।

    • अभनपुर दिशा से आने वालों को माना तूता मार्ग से आने की सलाह दी गई है।

