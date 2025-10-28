कमरे में घुसा तो पैंट पहन रहा था... मां से अवैध संबंध के शक में कर दी हत्या, दो साल बाद खुला राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दो साल पहले निर्माणाधीन रेलवे ट्रेक पर मिली लाश की पहचान के बाद पुलिस की जांच में हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ है। युवक ने अपनी मां से अवैध संबंध की आशंका पर हत्या के बाद दोस्तों के साथ मिलकर लाश रेलवे ट्रेक पर फेंक दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

कोतवाली सीएसपी आइपीएस गगन कुमार ने बताया कि दो साल पहले सितबंर 2023 में दोमुहानी के पास निर्माणाधीन रेलवे ट्रेक पर 40 से 45 साल के व्यक्ति की लाश मिली थी। किसी ने दूसरी जगह पर हत्या कर शव को बांधकर ट्रैक पर डाल दिया था। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया, साथ ही मरने वाले की पहचान शुरू कर दी।

जांच के दौरान मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी। इधर पीएम रिपोर्ट में पता चला कि किसी ने गला दबाकर हत्या के बाद शव को ट्रैक पर फेंक दिया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मई 2024 में हत्या का मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। इस बीच मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी थी। इसके कारण पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पा रही थी। दिवाली पर्व के दौरान पुलिस को पता चला कि हेमूनगर में रहने वाला विनोद महंत दो साल से गायब है। इस पर पुलिस ने उसके स्वजन से संपर्क किया। स्वजन ने उसके कपड़ों और शव के फोटोग्राफ से उसकी पहचान की।