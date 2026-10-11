30 लाख ले उड़े जालसाज! रायपुर में भाई के इलाज के नाम पर ठगी, अस्पताल के फर्जी कनेक्शन से ऐंठे पैसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बीमार बड़े भाई के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जुटाई गई 30 लाख रुपये की रकम ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में डॉक्टरों से जान-पहचान होने और कम खर्च में लीवर ट्रांसप्लांट कराने में मदद का झांसा देकर कारोबारी से रुपये ऐंठ लिए। रकम लेने के बाद आरोपितों ने रुपये अस्पताल में जमा कराने की पर्ची देने का भरोसा दिया, लेकिन शाम तक दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। पीड़ित की शिकायत पर आजाद चौक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

45 लाख का इलाज 30 लाख में कराने का झांसा पुलिस के अनुसार, महासमुंद जिले के बसना निवासी सतीश कुमार अग्रवाल फर्नीचर का कारोबार करते हैं। उनके बड़े भाई रमेश कुमार अग्रवाल का हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए करीब 40 से 45 लाख रुपये खर्च आने की जानकारी दी थी। परिवार ने इलाज के लिए रकम जुटानी शुरू कर दी थी। अस्पताल में 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराया जा चुका था।

शिकायत के मुताबिक, 30 सितंबर से पहले संजय नाम के व्यक्ति ने सतीश अग्रवाल से संपर्क कर लीवर ट्रांसप्लांट में मदद करने की बात कही थी। उसने दावा किया कि यशोदा अस्पताल में उसके परिचित डॉक्टर हैं और वह 30 लाख रुपये में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करा सकता है। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि अस्पताल में रकम जमा कराने के साथ हैदराबाद पहुंचने पर भी पूरी मदद करेगा। भाई की गंभीर बीमारी और इलाज की जरूरत के चलते सतीश अग्रवाल उसकी बातों में आ गए। संजय ने कहा कि वह अनिल नाम के व्यक्ति को रकम लेने भेजेगा। इसके बाद अनिल ने फोन कर बताया कि वह संजय के कहने पर रुपये लेने आएगा।