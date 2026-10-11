रायपुर में 2.34 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी, शेयर और SIP में निवेश के नाम पर की ठगी, जालसाज पति-पत्नी पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। म्यूचुअल फंड, एसआइपी, शेयर ट्रेडिंग और एफडी में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 2.34 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र की वालफोर्ट एलेन्सिया, सरोना निवासी गृहिणी एन. हुसैन की शिकायत पर पुलिस ने अमित कुमार और उसकी पत्नी कल्याणी दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार, आरोपितों ने शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों व परिचितों से निवेश के नाम पर रकम ली थी। बाद में रिटर्न देना बंद कर दिया और दोनों लापता हो गए।

कंपनी में डायरेक्टर बनाने का दिया प्रस्ताव पुलिस के अनुसार, पीड़ित एन. हुसैन, अमित कुमार और कल्याणी दुबे पहले से परिचित थे। दोनों ने म्यूचुअल फंड, एसआइपी और शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर अधिक लाभ दिलाने का भरोसा दिया। रकम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने पर अमित ने अपनी कंपनी जेडएनसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कागजों पर पार्टनर या डायरेक्टर बनाने की बात कही। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने ससुर के स्वामित्व वाला मकान दोनों को किराए पर दिलवा दिया। कंपनी के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन का संचालन अमित और कल्याणी ही करते थे।