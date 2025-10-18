मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ के 9 घोटालों में बंद 31 बड़े अफसर-नेता जेल के भीतर ही मनाएंगे दीवाली, कोई विशेष सुविधा नहीं

    छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 9 बड़े घोटालों में 31 मंत्री अधिकारियों सहित राज्य की बड़ी हस्तियां रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ये सभी आरोपी जेल के भीतर ही दीवाली मनाएंगे। जेल प्रशासन के अनुसार, इन्हें किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ये भी अन्य कैदियों की तरह ही त्योहार मनाएंगे।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 10:11:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 10:23:26 AM (IST)
    जेल में मनेगी भ्रष्टाचार के आरोपियों की दीवाली

    HighLights

    1. नौ घोटाले के 31 आरोपी जेल में है बंद
    2. कारोबारी अनवर ढेबर पेरोल पर बाहर
    3. सामान्य कैदियों की तरह मनेगी दीवाली

    राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान शीर्ष पदों पर रहे 31 नेताओं, अफसरों और कारोबारियों की इस बार की दीपावली रायपुर सेंट्रल जेल में मनेगी। ये लोग शराब घोटाला, कोल लेवी, डीएमएफ, कस्टम मिलिंग, महादेव आनलाइन सट्टा, नान घोटाला, एनजीओ घोटाला, सीजीपीएससी, सीजीएमएससी में दवा खरीदी समेत नौ घोटालों के आरोपी हैं। इनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा समेत अन्य कई बड़े नाम शामिल हैं।

    घोटाले में फंसे प्रभावशाली माने जाने वाले कई नामचीनों की दीपावली जहां जेल की सलाखों के पीछे मनेगी, वहीं फिलहाल शराब, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर पेरोल पर बाहर है। दीपावली के बाद 21 अक्टूबर को उनकी जेल वापसी होगी। जेल अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न घोटालों में जेल में बंद आरोपियों की दीपावली जेल के नियमों के अनुसार सामान्य कैदियों की तरह ही मनेगी।


    जेल प्रशासन ने किसी को भी विशेष सुविधा देने से इनकार किया है। वहीं, राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन मामलों में जांच और भी तेज होगी और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो पहले से ही इन सभी घोटालों की संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर पूर्व मंत्री, अधिकारी और रसूखदार कारोबारी पिछले दो साल से जेल की सलाखों में कैद है।

    इन घोटाले में ये आरोपी जेल में है बंद

    शराब घोटाला

    अनिल टुटेजा,कवासी लखमा,चैतन्य बघेल, मनीष मिश्रा,अभिषेक सिंह, मुकेश मनचंदा,अतुल कुमार सिंह और दीपेन चावड़ा,जबकि आरोपित बनाए गए 30 आबकारी अफसर अग्रिम जमानत लेकर बाहर हैं।

    महादेव एप सट्टेबाजी केस

    असीम दास जेल में बंद है, जबकि 13 आरोपी अग्रिम जमानत पर पिछले दिनों रिहा किए गए हैं।

    सीजीपीएससी घोटाला

    पीएससी के पूर्व चैयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल, शाहिल सोनवानी,ललित गणवीर,भूमिका कटियार,शशांक गोयल, नीतेश सोनवानी,जीवन किशोर ध्रुव, सुमित कुमार ध्रुव,आरती वासनिक, निशा कोसले और दीपा आदिल।

    भारत माला परियोजना मुआवजा घोटाला

    भोजराम साहू, पुनुराम देशलहरे,खेमराज कोसले,कुंदन बघेल।

    सीजीएमएससी दवा उपकरण खरीदी घोटाला

    शशांक चोपड़ा,बसंत कुमार कौशिक,कमलकांत पाटनवार, डा.अनिल परसाई, दीपक कुमार बंधे और क्षिरोद रौतिया।

    ये है जमानत पर रिहा

    कोल लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्वनोई, उपसचिव रही सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है। ये सभी प्रदेश से बाहर रह रहे है।

