राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपाकुलागुडेम में निर्मित 'सम्मक्का सागर बैराज' परियोजना को लेकर अंतरराज्यीय सहमति बनाने की कवायद तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी के साथ नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने परियोजना के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का आग्रह करते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास पर होने वाला पूरा व्यय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तेलंगाना सरकार वहन करेगी।

छत्तीसगढ़ की महज 33 एकड़ भूमि ही डूब क्षेत्र में आएगी दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ की महज 33 एकड़ भूमि ही डूब क्षेत्र में आएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री साय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए एनओसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पूर्व में यह परियोजना कंथनापल्ली में प्रस्तावित थी, जहां 11,408 एकड़ भूमि डूबने से 17 आदिवासी गांवों और सुरक्षा ढांचे के प्रभावित होने की आशंका थी। आईआईटी खड़गपुर से प्रभाव का अध्ययन कराया इस बड़े नुकसान से बचने के लिए बैराज का स्थान बदलकर तुपाकुलागुडेम किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की आग्रह पर तेलंगाना ने अप्रैल में 9.883 करोड़ रुपये का भुगतान कर आईआईटी खड़गपुर से प्रभाव का अध्ययन कराया। 30 जुलाई 2026 को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्ण जलाशय स्तर पर छत्तीसगढ़ की महज 33 एकड़ भूमि ही डूब क्षेत्र में आएगी, जबकि भीषण बाढ़ की स्थिति में भी यह दायरा 100 एकड़ से अधिक नहीं होगा।