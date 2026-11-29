नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) परिसर में 700 बिस्तरों वाले आधुनिक एकीकृत अस्पताल भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 30 नवंबर को 376 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले इस भवन का शिलान्यास करेंगे।

इस नए भवन में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के उपचार के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सुरक्षित प्रसव से लेकर नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल तक की व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेकाहारा परिसर में 33 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 536 बिस्तरीय परिजन विश्राम गृह का भी शिलान्यास करेंगे। सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित होने वाले इस विश्राम गृह से प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों और अन्य जिलों से इलाज कराने आने वाले मरीजों के स्वजनों को ठहरने की बड़ी सुविधा मिलेगी।