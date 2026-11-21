राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक जैसी परिस्थितियों में काम करने को मजबूर छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराकर सकुशल घर पहुंचा दिया है। इन श्रमिकों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 35, जांजगीर-चांपा के तीन और सक्ती जिले के दो लोग शामिल हैं। मुक्त कराए गए लोगों में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और नौ बच्चे हैं। श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस बचाव अभियान को अंजाम दिया।

जनदर्शन की शिकायत पर हुई कार्रवाई यह मामला सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम उलखर से सामने आया था। श्रमिकों को बेहतर रोजगार, नियमित मजदूरी, भोजन और आवास का भरोसा देकर महाराष्ट्र ले जाया गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनसे सुबह से रात नौ बजे तक गन्ना कटाई और ट्रक लोडिंग का काम कराया जा रहा था, जबकि वादे के मुताबिक मजदूरी नहीं दी जा रही थी। बीमार होने पर भी जबरन काम कराने, मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायतें मिली थीं। एक श्रमिक ने कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाकर परिवार सहित 16 लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग की थी।