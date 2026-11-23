राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। सरकार बस्तर संभाग के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही जनजातीय अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए कुल 435 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से संभाग के 461 गांव अब सीधे ऑन-ग्रिड बिजली की रोशनी से जगमगा उठेंगे।

प्रथम चरण के लिए 85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत इस व्यापक विद्युतीकरण परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए प्रथम चरण के कार्यों हेतु 85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत भी कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बस्तर संभाग के उन सुदूर ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध और स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जो अब तक पारंपरिक ग्रिड नेटवर्क से वंचित थे या जहां बिजली की पहुंच सीमित थी।