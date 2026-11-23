नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महतारी शक्ति ऋण योजना संचालित की जा रही है। अक्सर पूंजी और बैंक गारंटी के अभाव में महिलाएं अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए इस योजना के तहत पात्र महिला हितग्राहियों को बिना किसी कोलैटरल (संपत्ति या गारंटी) के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, डेयरी या अन्य लघु उद्योग शुरू कर परिवार की आय बढ़ा सकें।

किसे मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विशेष रूप से महतारी वंदन योजना की पात्र महिला हितग्राहियों और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पूर्व में किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं अपने कौशल के अनुसार काम शुरू कर सकती हैं।

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