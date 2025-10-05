500 बैंक अकाउंट, करोड़ों का ट्रांजेक्शन... छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का अनोखा खेल, ऐसे बिछाया पूरा जाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर रेंज साइबर पुलिस ने एपीके फाइल के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी (Cyber Crime) करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी म्यूल बैंक अकाउंट संचालन करने वाले चार आरोपियों में गजसिंह सुना (ओडिशा), भिखु सचदेव (गुजरात), साहिल कौशिक (बिलासपुर) और हर्षित शर्मा (रायपुर) को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज रायपुर के गोल चौक और कटोरातालाब में मैट्रिमोनियल साइट चलाने के लिए बकायादा ऑफिस खोलकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे।

यह ठगी नेटवर्क चीनी नागरिकों से संचालित होता था और एपीके एप्लीकेशन के माध्यम से भारत में बैंक खातों का कंट्रोल किया जाता था। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लांड्रिंग की जा रही थी। देश के विभिन्न राज्यों में 500 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर अब तक लगभग छह करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपियों के कब्जे से 50 मोबाइल, 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर, कई सिम कार्ड और 60 बैंक अकाउंट की किट जब्त की हैं।