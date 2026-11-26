राज्य ब्यूरो, रायपुर: प्रदेश के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये के कोयला लेवी घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष और नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने केस डायरी और जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध में उनकी संलिप्तता के संकेत पाए।

जांच एजेंसी का आरोप है कि अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहते हुए अवैध वसूली की रकम में से 104.20 करोड़ रुपये देवेंद्र डड़सेना के माध्यम से पार्टी तक पहुंचाए थे। उनके और परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदे जाने की बात भी जांच में सामने आई है।