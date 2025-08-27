CG police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारी IPS के पद पर हुए Promote, देखिए लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 26 अगस्त 2025 को चयन सूची 2024 को मंजूरी दी थी। यह सूची चयन समिति की बैठक में 6 अगस्त 2025 को तैयार की गई थी। इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 7 अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर में सात रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है बल्कि राज्य पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों में भी उत्साह का माहौल है।
इन पुलिसकर्मियों को अब जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पढ़ों पर नियुक्त किया जा सकेगा। ये अब बतौर आईपीएस अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। आईपीएस अधिकारियों का चलन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।