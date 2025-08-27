CG police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारी IPS के पद पर हुए Promote, देखिए लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 26 अगस्त 2025 को चयन सूची 2024 को मंजूरी दी थी। यह सूची चयन समिति की बैठक में 6 अगस्त 2025 को तैयार की गई थी। इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 7 अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है।

आईपीएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारी पंकज चंद्रा (जन्म : 21 जून 1972) भावना पांडेय (जन्म : 11 नवम्बर 1974) विमल कुमार बाईस (जन्म : 1 जुलाई 1968) हरीश राठौर (जन्म : 6 जुलाई 1971) वेदव्रत सिरमौर (जन्म : 22 फरवरी 1972) राजश्री मिश्रा (जन्म : 19 जून 1970) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (जन्म : 8 जुलाई 1977) गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर में सात रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है बल्कि राज्य पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों में भी उत्साह का माहौल है।