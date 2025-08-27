मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में कार्यरत 7 पुलिस के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत कर दिया गया है। ये अधिकारी अब बतौर आईपीएस अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 03:42:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 03:45:28 PM (IST)
    CG police Promotion: छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारी IPS के पद पर हुए Promote, देखिए लिस्ट
    7 पुलिसकर्मियों का आईपीएस में प्रमोशन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति मिली है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर दी।

    संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 26 अगस्त 2025 को चयन सूची 2024 को मंजूरी दी थी। यह सूची चयन समिति की बैठक में 6 अगस्त 2025 को तैयार की गई थी। इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 7 अधिकारियों को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है।

    आईपीएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारी

    1. पंकज चंद्रा (जन्म : 21 जून 1972)

    2. भावना पांडेय (जन्म : 11 नवम्बर 1974)

    3. विमल कुमार बाईस (जन्म : 1 जुलाई 1968)

    4. हरीश राठौर (जन्म : 6 जुलाई 1971)

    5. वेदव्रत सिरमौर (जन्म : 22 फरवरी 1972)

    6. राजश्री मिश्रा (जन्म : 19 जून 1970)

    7. श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा (जन्म : 8 जुलाई 1977)

    गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर में सात रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है बल्कि राज्य पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों में भी उत्साह का माहौल है।

    इन पुलिसकर्मियों को अब जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पढ़ों पर नियुक्त किया जा सकेगा। ये अब बतौर आईपीएस अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। आईपीएस अधिकारियों का चलन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।

