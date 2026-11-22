नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे 'निश्चय कार्यक्रम' के तहत रविवार को केंद्रीय जेल रायपुर में 70 बंदियों को कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान निदेशालय और जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसमें 40 पुरुष बंदियों को 'कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट' और 30 महिला बंदियों को 'असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस)' के तहत ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया।

कौशल विकास से आत्मसम्मान बढ़ता है: डीजी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने बंदियों को प्रमाण-पत्र सौंपते हुए कहा कि जेल में बंदियों को हुनरमंद बनाना सुधारात्मक प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार के नए रास्ते खोलती है, वहीं महिला बंदियों को ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण मिलने से वे रिहाई के बाद स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच विकसित करने का सशक्त जरिया है।