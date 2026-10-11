छत्तीसगढ़ में 80% युवाओं के पास नहीं है पक्की नौकरी! रिपोर्ट में जानिए क्यों असुरक्षित है उनका रोजगार

अखिल शर्मा, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में युवाओं के सामने चुनौती केवल रोजगार पाने की नहीं, बल्कि नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा वाला काम हासिल करने की भी है। यूथपावर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के करीब 81.8 लाख युवाओं में यह आंकलन किया गया है। इनमें काम कर रहे युवाओं में करीब 20 प्रतिशत ही नियमित वेतन वाली नौकरी में हैं, जबकि 87.8 प्रतिशत युवा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है।

वहीं, करीब 88 प्रतिशत वेतनभोगी युवा श्रमिकों के पास लिखित अनुबंध नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता और स्थायित्व पर भी ध्यान देना जरूरी है। 61.4 प्रतिशत युवा श्रमबल में शामिल, बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 61.4 प्रतिशत युवा श्रमबल में शामिल हैं। इनमें रोजगार में लगे और काम की तलाश कर रहे, दोनों तरह के युवा शामिल हैं। इस आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत है। वहीं, 15.7 प्रतिशत युवा ऐसे हैं, जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि, इस श्रेणी में शामिल सभी युवा नौकरी की तलाश में हों, यह जरूरी नहीं है।