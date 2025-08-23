छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के 90 युवकों से नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया रायपुर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में नौकरी का सपना दिखाकर 90 युवकों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुणे की फ्लैश इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कथित कंपनी के एचआर शुभम ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवकों को 30 हजार रुपये महीने की नौकरी और रायपुर में ट्रेनिंग का झांसा दिया। इसके एवज में प्रत्येक युवक से 5-5 हजार रुपये जमा कराए और फिर फरार हो गया।

मौदहापारा थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरे सभी युवकों ने बताया कि आरोपी शुभम ने ट्रेनिंग की व्यवस्था के नाम पर कुल 4.5 लाख रुपये वसूले। पैसे लेने के बाद वह बहाने से होटल से निकला और वापस नहीं लौटा। जब युवकों ने फोन मिलाया तो मोबाइल भी बंद मिला। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। इसके बाद युवकों ने मोदहापारा थाने में शिकायत की है।