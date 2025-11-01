52 एकड़ का परिसर, 324 करोड़ की लागत, राष्ट्रपति भवन जैसी झलक... जानें कैसी है छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य की नई पहचान बन चुका नवा रायपुर अब प्रदेश के नए विधानसभा भवन का गवाह बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस भव्य और अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया, जो पर्यावरण संरक्षण और परंपरा का अद्भुत संगम है।

ग्रीन बिल्डिंग की मिसाल नवा रायपुर में बना नया विधानसभा भवन ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों पर आधारित है। यह पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। भवन इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी दिनभर अंदर बनी रहती है, बिजली न रहने पर भी यहां अंधेरा नहीं होता।

51 एकड़ में फैला सांस्कृतिक प्रतीक लगभग 51 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विधानसभा भवन का निर्माण 324 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। वास्तुविद संदीप श्रीवास्तव के अनुसार, इसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और प्रगतिशील दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पारंपरिक महलों की शैली में बने इस भवन में 13 आकर्षक गुंबद हैं, जिन पर धान की बालियों की उकेरी गई कलाकृतियां राज्य की कृषि समृद्धि का प्रतीक हैं। तीन वर्षों में साकार हुआ सपना भवन की नींव अगस्त 2020 में रखी गई थी, और अगस्त 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब तीन वर्षों में तैयार यह भव्य परिसर अब राज्य की नयी प्रशासनिक पहचान बन गया है। इसकी बनावट में राष्ट्रपति भवन की झलक दिखाई देती है, वहीं बस्तर और सरगुजा की पारंपरिक कला इसकी दीवारों को जीवंत बनाती है।