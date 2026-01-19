मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिला डॉक्टर का मोबाइल चोरी कर यूपीआइ से 2.26 लाख निकाले

    रायपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. निधि ग्वालरे का मोबाइल चोरी होने के बाद यूपीआइ के जरिए उनके बैंक खाते से 2.26 लाख रुपये की डिजिटल ठगी की गई। चोरी के ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:30:16 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:30:16 AM (IST)
    महिला डॉक्टर का मोबाइल चोरी कर यूपीआइ से 2.26 लाख निकाले
    मोबाइल चोरी के बाद डिजिटल ठगी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. डॉक्टर का मोबाइल चोरी, यूपीआइ से खाते से रकम निकली।
    2. 13 से 16 जनवरी के बीच कई किश्तों में ठगी।
    3. कुल 2 लाख 26 हजार 562 रुपये निकाले गए।

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में मोबाइल चोरी के बाद डिजिटल ठगी की गई है। आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत समता कालोनी निवासी नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. निधि ग्वालरे का अज्ञात आरोपित ने पहले मोबाइल चोरी किया। फिर उसी मोबाइल से यूपीआइ का दुरुपयोग कर उनके बैंक खाते से दो लाख 26 हजार 562 रुपये निकाल लिए।

    डॉ निधि वर्तमान में नया रायपुर स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भवन में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वे 13 जनवरी को समता एक्सप्रेस से दिल्ली से रायपुर पहुंचीं। सुबह करीब साढ़े पांच बजे स्टेशन पर उतरने के बाद आटो से अपने घर समता कालोनी गईं। घर पहुंचने के बाद करीब सात बजे जब उन्होंने अपने पिट्ठू बैग की साइड पाकेट चेक की तो मोबाइल फोन गायब था।


    प्रारंभ में उन्होंने मोबाइल गुम होने की सूचना आजाद चौक थाने में दी और संबंधित सिम को बंद कराया। इसके बाद उन्होंने नया मोबाइल लेकर उसी नंबर का सिम पुनः चालू कराया। इसी बीच 16 जनवरी को उनके मोबाइल पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से खाते से पांच हजार रुपये डेबिट होने का मैसेज आया। संदेह होने पर वे कचहरी स्थित बैंक शाखा जाकर स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट से पता चला कि 13 से 16 जनवरी के बीच अज्ञात व्यक्ति ने यूपीआइ के माध्यम से उनके खाते से अलग-अलग किस्तों में कुल दो लाख 26 हजार 562 रुपये पार दिए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.