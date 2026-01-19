महिला डॉक्टर का मोबाइल चोरी कर यूपीआइ से 2.26 लाख निकाले

नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में मोबाइल चोरी के बाद डिजिटल ठगी की गई है। आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत समता कालोनी निवासी नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. निधि ग्वालरे का अज्ञात आरोपित ने पहले मोबाइल चोरी किया। फिर उसी मोबाइल से यूपीआइ का दुरुपयोग कर उनके बैंक खाते से दो लाख 26 हजार 562 रुपये निकाल लिए।

डॉ निधि वर्तमान में नया रायपुर स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भवन में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वे 13 जनवरी को समता एक्सप्रेस से दिल्ली से रायपुर पहुंचीं। सुबह करीब साढ़े पांच बजे स्टेशन पर उतरने के बाद आटो से अपने घर समता कालोनी गईं। घर पहुंचने के बाद करीब सात बजे जब उन्होंने अपने पिट्ठू बैग की साइड पाकेट चेक की तो मोबाइल फोन गायब था।