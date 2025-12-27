मेरी खबरें
    रायपुर के कोर्ट परिसर में दो महिला गुटों के बीच जोरदार मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

    Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक दो महिला गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। दोनों महि ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 06:50:16 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 06:57:21 PM (IST)
    रायपुर के कोर्ट परिसर में दो महिला गुटों के बीच जोरदार मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना
    रायपुर के कोर्ट परिसर में दो महिला गुटों के बीच जोरदार मारपीट

    HighLights

    1. कोर्ट में दो महिला गुटों के बीच जोरदार मारपीट
    2. वायरल वीडियो से उठे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
    3. सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक दो महिला गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। दोनों महिलाएं तेलीबांधा थाना क्षेत्र के देवर बस्ती की बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, महिलाएं किसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट पहुंची थीं।

    इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक-दूसरे पर टूट पड़ीं। विवाद लगभग आधे घंटे तक चलता रहा और इस दौरान कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल


    घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों की आपसी झड़प साफ दिखाई दे रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और कोर्ट सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मामले में शामिल महिलाओं के बयान लिए जा रहे हैं।

