रायपुर के कोर्ट परिसर में दो महिला गुटों के बीच जोरदार मारपीट, जमकर चले लात-घूंसे, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक दो महिला गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। दोनों महिलाएं तेलीबांधा थाना क्षेत्र के देवर बस्ती की बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, महिलाएं किसी मामले की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट पहुंची थीं।

इसी दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक-दूसरे पर टूट पड़ीं। विवाद लगभग आधे घंटे तक चलता रहा और इस दौरान कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक दो महिला गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। pic.twitter.com/LCqWFK69rS — NaiDunia (@Nai_Dunia) December 27, 2025 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल