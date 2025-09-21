कुत्ते पर लड़ाई ने पहुंचा दिया अस्पताल...पड़ोसी मां-बेटे ने महिला को लाठी-डंडों से पीटकर सिर फोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र में घर घुसे श्वान को गाली देकर भगाना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो गया। उसके पड़ोस में रहने वाले मां-बेटे ने इस बात पर विवाद शुरू कर दिया। साथ ही लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसे अधमरा कर दिया। हमले में महिला का सिर फूट गया और नाक की हड्डी भी टूट गई। अन्य पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिकायत पर मिसरोद पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।
एएसआइ भागीरथ राय के अनुसार 37 वर्षीय सुनीता विश्वकर्मा मिसरोद क्षेत्र के मानसरोवर नगर में रहती है। उसका पति राजू विश्वकर्मा भारत गैस एजेंसी में नौकरी करता है। घर के बाहर घूमने वाले श्वानों को लेकर उसका पड़ोस में रहने वाली महिला फूलवती जाटव से पहले भी विवाद हो चुका है। शनिवार सुबह सुनीता घर में अकेली थी और खाना बना रही थी। इस दौरान उसके घर में श्वान घुस गया। इस पर महिला ने श्वान को गाली देते हुए घर से बाहर कर दिया।
इस बात पर पड़ोस में रहने वाली फूलवती और उसका बेटा आकाश घर में आ गए। उन्होंने श्वान से अभद्रता को लेकर महिला से झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आकाश ने सुनीता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे सुनीता के सिर और नाक पर गंभीर चोट आ गई। बाद में आवाज सुनकर पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। घटना के बाद आरोपित मां-बेटे घर से भाग निकले, मिसरोद पुलिस उनकी तलाश कर रही है।