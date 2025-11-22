'अखबार' ने बड़े नुकसान से बचाया, Indore में रिटायर्ड मैनेजर-प्रिंसिपल हुए Digital Arrest, साइबर सेल ने मिनटों में छुड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में डिजिटल अरेस्ट का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने इस बार रिटायर बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, को 538 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने आरोप लगाकर घर में कैद कर लिया। आरोपितों ने तीन दिन वीडियो कॉल पर पूछताछ भी की। इसी बीच दंपति ने डिजिटल अरेस्ट की खबर पढ़ ली और तुरंत पुलिस से संपर्क किया। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत (छोटा बांगड़दा) की है।

दंपति को हाउस अरेस्ट किया दंपति ने पुलिस को बताया कुछ दिनों से अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे। आरोपितों ने शुरुआत में स्वयं को सीबीआइ अफसर बताया और उनके बैंक खातों, आधार कार्डों की जानकारी देकर पूछताछ की। दंपति ने उनकी बातों को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया। तीन दिन पूर्व सीबीआइ द्वारा छापा मारने की धमकी मिली तो दंपति घबरा गए और ठग के इशारे पर काम करने लगे। ठग ने कहा कि आपके आधार कार्ड से मुंबई में खाता खोला गया। उसमें जेट एयरवेज के संचालक नरेश गोयल द्वारा किए 538 करोड़ रुपये के घोटाले का रुपया जमा हुआ है। इस संबंध में पूछताछ करने के लिए दंपति को हाउस अरेस्ट कर लिया।