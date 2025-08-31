सावधान! ठगों ने खोजा ठगी का नया तरीका, Work From Home के नाम पर महिला को 11.18 लाख की चपत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी हुई है। ठगों ने महिला को आसान कमाई का झांसा देकर उसके बैंक खातों से 11 लाख 18 हजार 800 रुपये उड़ा लिए। महिला ने शिकायत खमतराई थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न खाताधारकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आवेदिका कनु अवाल निवासी बसंत विहार ने पुलिस को बताया कि 14 से 17 मई 2025 के बीच उसके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसमें मीशो ऑनलाइन के जरिए घर बैठे रोजाना तीन हजार रुपये तक कमाने का दावा किया गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसे एक तथाकथित एनएसई ग्रुप में जोड़ा गया, जहां होटल्स को स्टार रेटिंग करने जैसे छोटे-छोटे टास्क देकर शुरुआती दिनों में 1000 से 3000 रुपये तक खाते में ट्रांसफर किए गए।
इससे भरोसा जमने के बाद ठगों ने उसे पेड टास्क आफर किए। शुरू में 500 से 1000 रुपये लगाने पर 25 प्रतिशत मुनाफा दिखाया गया। धीरे-धीरे रकम बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक लगवा लिए गए। उसके बाद 50 हजार रुपये लगाने पर 1.5 लाख रुपये मिलने का लालच दिया गया। महिला ने भरोसा कर रकम डाली, जिसके एवज में केवल 30 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए।
जब महिला ने बाकी रकम की मांग की तो ठगों ने बहाना बनाया कि ’टास्क में गलती’ और ’सिविल स्कोर कम’ होने की वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया है। फिर दो लाख रुपये डालने पर 3.5 लाख मिलने का झांसा दिया। महिला ने यह रकम भी जमा कर दी। ठगों ने एक नकली ट्रांजेक्शन स्क्रीनशाट भेजकर कहा कि सिविल स्कोर सुधारने के लिए दो लाख और लगाना होगा।
महिला को भरोसा दिलाने के लिए आडियो-वीडियो क्लिप भी भेजे गए, जिनमें गहने और महंगी चीजें दिखाकर दावा किया गया कि ’हमने भी पैसे लगाए और करोड़ों कमाए।’ इसी झांसे में फंसकर महिला ने कुल चार लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा पति संतोष तिवारी के खाते से भी तीन लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए।