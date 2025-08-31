सावधान! ठगों ने खोजा ठगी का नया तरीका, Work From Home के नाम पर महिला को 11.18 लाख की चपत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी हुई है। ठगों ने महिला को आसान कमाई का झांसा देकर उसके बैंक खातों से 11 लाख 18 हजार 800 रुपये उड़ा लिए। महिला ने शिकायत खमतराई थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न खाताधारकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऐसे फंसाया गया ठगी के जाल में आवेदिका कनु अवाल निवासी बसंत विहार ने पुलिस को बताया कि 14 से 17 मई 2025 के बीच उसके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसमें मीशो ऑनलाइन के जरिए घर बैठे रोजाना तीन हजार रुपये तक कमाने का दावा किया गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसे एक तथाकथित एनएसई ग्रुप में जोड़ा गया, जहां होटल्स को स्टार रेटिंग करने जैसे छोटे-छोटे टास्क देकर शुरुआती दिनों में 1000 से 3000 रुपये तक खाते में ट्रांसफर किए गए।