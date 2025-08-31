मेरी खबरें
    सावधान! ठगों ने खोजा ठगी का नया तरीका, Work From Home के नाम पर महिला को 11.18 लाख की चपत

    रायपुर में एक महिला के साथ वर्क फ्रॉम होम के जरिए घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर 11 लाख 18 हजार की ठगी की गई है। ठगों ने महिला को मोटा लाभ देने के झांसे में लेकर उससे कई बार में 11.18 लाख निकलवा लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 11:52:54 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 11:53:41 AM (IST)
    वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिला से ठगी ( सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ऑनलाइन ठगी हुई है। ठगों ने महिला को आसान कमाई का झांसा देकर उसके बैंक खातों से 11 लाख 18 हजार 800 रुपये उड़ा लिए। महिला ने शिकायत खमतराई थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न खाताधारकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ऐसे फंसाया गया ठगी के जाल में

    आवेदिका कनु अवाल निवासी बसंत विहार ने पुलिस को बताया कि 14 से 17 मई 2025 के बीच उसके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसमें मीशो ऑनलाइन के जरिए घर बैठे रोजाना तीन हजार रुपये तक कमाने का दावा किया गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसे एक तथाकथित एनएसई ग्रुप में जोड़ा गया, जहां होटल्स को स्टार रेटिंग करने जैसे छोटे-छोटे टास्क देकर शुरुआती दिनों में 1000 से 3000 रुपये तक खाते में ट्रांसफर किए गए।

    इससे भरोसा जमने के बाद ठगों ने उसे पेड टास्क आफर किए। शुरू में 500 से 1000 रुपये लगाने पर 25 प्रतिशत मुनाफा दिखाया गया। धीरे-धीरे रकम बढ़ाकर 75 हजार रुपये तक लगवा लिए गए। उसके बाद 50 हजार रुपये लगाने पर 1.5 लाख रुपये मिलने का लालच दिया गया। महिला ने भरोसा कर रकम डाली, जिसके एवज में केवल 30 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए।

    सिविल स्कोर का बहाना बनाकर मांगते रहे लाखों

    जब महिला ने बाकी रकम की मांग की तो ठगों ने बहाना बनाया कि ’टास्क में गलती’ और ’सिविल स्कोर कम’ होने की वजह से अकाउंट फ्रीज हो गया है। फिर दो लाख रुपये डालने पर 3.5 लाख मिलने का झांसा दिया। महिला ने यह रकम भी जमा कर दी। ठगों ने एक नकली ट्रांजेक्शन स्क्रीनशाट भेजकर कहा कि सिविल स्कोर सुधारने के लिए दो लाख और लगाना होगा।

    पति के खाते से भी किया पैसा ट्रांसफर

    महिला को भरोसा दिलाने के लिए आडियो-वीडियो क्लिप भी भेजे गए, जिनमें गहने और महंगी चीजें दिखाकर दावा किया गया कि ’हमने भी पैसे लगाए और करोड़ों कमाए।’ इसी झांसे में फंसकर महिला ने कुल चार लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा पति संतोष तिवारी के खाते से भी तीन लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए।

