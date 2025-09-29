मेरी खबरें
    Raipur के होटल में युवक की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर उतारा मौत के घाट, प्रेमिका पर शक

    CG Crime: राजधानी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की गला रेतकर धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस को आशंका है कि सद्दाम की हत्या उसके साथ आई युवती ने ही की होगी। बताया जा रहा है कि युवती मृतक की प्रेमिका थी और दोनों के बीच विवाद की स्थिति थी।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 08:28:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 08:28:25 PM (IST)
    1. रायपुर स्टेशन रोड स्थित होटल में युवक की हत्या
    2. युवक की गला रेतकर धारदार हथियार से हत्या
    3. मृतक की पहचान मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में सोमवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सद्दाम दो दिन पहले अपनी एक युवती परिचित के साथ होटल में ठहरा था। सोमवार को उसका शव कमरे में रक्तरंजित अवस्था में मिला।

    युवक की गला रेतकर धारदार हथियार से हत्या

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक की गला रेतकर धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस को आशंका है कि सद्दाम की हत्या उसके साथ आई युवती ने ही की होगी। बताया जा रहा है कि युवती मृतक की प्रेमिका थी और दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

    घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। होटल के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। पुलिस युवती की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से लापता बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

