MP में मुस्लिम युवती के साथ घूम रहे हिंदू युवक के साथ सरेआम मारपीट, 6 गिरफ्तार, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। रास्ता रोककर युवक से सरेआम मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर 29 सितंबर सोमवार को न्यायालय में पेश कर दिया है। फरार एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। मारपीट की घटना 27 सितंबर की दोपहर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार बुर्का पहनी युवती के साथ बस स्टैंड से पैदल जा रहे युवक को कुछ युवक ने रोक लिया। बाद में युवक से मारपीट की गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने 28 सितंबर को कोतवाली थाना में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने सात आरोपितों पर धारा 126(2),296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध दर्ज कर छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाली थाना प्रभारी किशोर वामनकर ने बताया कि छपारा नांदियाकला निवासी अमन साहू कालेज से टीसी लेकर अपने दोस्त अंकित साहू के साथ बस स्टैंड के पास मेडिकल स्टोर से दवाई लेने पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में पड़ोस गांव निवासी बहन की सहेली मिलने पर वह उससे बातचीत करने लगा। इसी बीच छोटी पुलिस लाइन निवासी असीम बैग ने अपनी बाइक से आकर दोनों का रास्ता रोककर पूछा तो किस लड़की के साथ घूम रहा है। इस दौरान गंदी-गंदी गालियां दी गई, जिसका विरोध करने पर असीम बैग और उसके दोस्तों अब्दुल मुजाहिद, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद हस्सान खान, नसीम, साकिब व नोमान ने हाथ-मुक्का से मारपीट की गई।
शिकायत पर कार्रवाई करते पुलिस ने छह आरोपितों मुजाहिद पुत्र मुजीब बैग (19) भगतसिंह वार्ड, आदिल पुत्र नूर मोहम्मद (19) हड्डी गोदाम, साकिब पुत्र यूनुस खान (21) पिंजारी मोहल्ला, मोहम्मद नसीम उर्फ अनीस पुत्र शेख रमजान (40) केजीएन कालोनी, मोहम्मद हस्सान पुत्र नूर मोहम्मद (19) भगतसिंह वार्ड, असीम पुत्र अलीम मिर्जा (18) छोटी पुलिस लाइन निवासी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है। एक फरार आरोपित नोमान की तलाश की जा रही है।
यह भी पढ़ें- MP में 8.45 लाख बच्चों की फीस भरेगी सरकार, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलेगी सस्ती किताब
इस घटना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता ने कहा है कि अवैध गतिविधियों व शहर में गुंडागर्दी कर अशांति फैलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी किशोर बामनकर, एसआई दयाराम शरणागत, एएसआई दिनेश रघुवंशी, जसवंत ठाकुर, आरक्षक अमित रघुवंशी, अजेन्द्र पाल, प्रतीक बघेल, सिध्दार्थ दुबे, दिलीप उइके व आरक्षक चालक इरफान शामिल रहे।