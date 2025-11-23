CG News: DMF घोटाले में ACB और EOW की बड़ी कार्रवाई, 20 ठिकानों पर एक साथ दी दबिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी और DMF घोटाले को लेकर एसीबी और EOW ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस रेड में प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जा रही है। एसीबी और EOW की टीमों ने अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है।
सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह से रायपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर और बिलासपुर सहित कई अन्य जिलों में कार्रवाई की जा रही है। रेड में प्रमुख नामों में पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास और कारोबारी हरपाल अरोरा शामिल हैं। पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की गई है, साथ ही उनके 6 रिश्तेदारों के रायपुर स्थित ठिकानों पर भी दबिश दी गई है।
DMF घोटाले के मुख्य आरोपी कारोबारी हरपाल अरोरा के ठिकानों पर भी EOW की टीम ने दबिश दी है। बिलासपुर के कारोबारी अशोक टुटेजा के घर और दफ्तरों पर भी रेड की कार्रवाई की गई है।
वहीं अंबिकापुर में पशु विभाग के अधिकारी डॉ. तनवीर अहमद और कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी एसीबी और EOW की टीमें छापे मार रही हैं। रेड की कार्रवाई अभी भी जारी है और अधिकारियों ने अभी तक किसी भी आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की जानकारी साझा नहीं की है।