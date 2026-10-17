राजनांदगांव में गोवंश हत्या के आरोपियों का शहर में निकाला जुलूस, एक दिन पहले थाने का हुआ था घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के गौरी नगर में गोवंश की हत्या के मामले ने शुक्रवार रात जमकर आक्रोश पैदा कर दिया। घटना से नाराज वार्डवासियों और हिंदू संगठनों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव किया और सर्विस रोड जाम कर प्रदर्शन किया।
कोर्ट में पेश दोनों आरोपी
लोगों ने आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठाई। मामले में कार्रवाई करते हुए शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गोवंश की हत्या के आरोप में पकड़े गए दो आरोपितों का शहर में जुलूस निकाला। इसके बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया।
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घटना के बाद क्षेत्र में तनाव
शनिवार को कोतवाली पुलिस ने गोवंश की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपितों का शहर में जुलूस निकाला। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष होगी।
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