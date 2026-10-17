रायपुर में 53 लाख की चोरी का खुलासा, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार; गीजर और खिलौने से कैश जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कटोरा तालाब स्थित संत कंवर राम चौक के पास कपड़ा व्यवसायी किशोर बलवानी की एक्टिवा से 53 लाख रुपये से भरा बैग चोरी करने वाले मनीष यदु (39) और कमलेश कुशवाहा (36) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने वारदात से पहले एक सप्ताह तक व्यवसायी की रेकी की थी।

चोरी की रकम घर में गीजर, टीवी के पीछे और बच्चों के खिलौनों में छिपाकर रखी थी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 53 लाख रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और दो मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 54 लाख रुपये है। आरोपितों के तीन बैंक खाते भी फ्रीज कराए गए हैं।