रायपुर में संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों पर नगर निगम करेगा कार्रवाई, आयुक्त संबित मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : संपत्तिकर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों पर नगर निगम अब कार्रवाई करेगा। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष का पूरा संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार चार प्रतिशत छूट मिलेगी।निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शुक्रवार को टीएल बैठक में राजस्व वसूली तेज करने के साथ शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने और जनशिकायतों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

निगम के लिए राजस्व वसूली प्राथमिकता पर है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली करें और बड़े बकायादारों से नियमानुसार सख्ती से बकाया राशि जमा कराएं। 31 दिसंबर तक संपत्तिकर का पूरा भुगतान करने वाले नागरिकों को चार प्रतिशत छूट का लाभ अधिक से अधिक संख्या में दिलाने के निर्देश भी दिए।