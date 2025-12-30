छत्तीसगढ़ में जेम पोर्टल से धांधली मामले में कार्रवाई, एक प्राचार्य, चार असिस्टेंट प्रोफेसर समेत पांच निलंबित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी राशि के बंदरबांट और गड़बड़ी करने के मामले में एक प्राचार्य, चार असिस्टेंट प्रोफेसर समेत पांच को निलंबित कर दिया गया है। मामला महासमुंद के शासकीय आदर्श महाविद्यालय, लोहारकोट का है।

यहां के प्राचार्य डॉ. एसएस तिवारी को पीएम-उषा और रूसा मद से आवंटित करीब 1.06 करोड़ रुपये की खरीदी में गड़बड़ी के मामले में निलंबित किया गया है। इसके साथ ही क्रय समिति के अन्य सदस्यों में शासकीय कॉलेज पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पत सिंह विशाल, पीठी सिंह ठाकुर और डॉ. एसएस दीवान को निलंबित कर दिया है। गड़बड़ी में इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। निलंबन की अवधि में इन सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, रायपुर होगा।