छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 53 अधिकारियों का तबादला, लिस्ट जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक कसावट और कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सचिवालय सेवा के 53 कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (Junior Secretariat Assistants) का स्थानांतरण किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।