Air India Flight: दिल्ली से रायपुर आ रहे एअर इंडिया के प्लेन को अचानक भुवनेश्वर में उतारा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नई दिल्ली से रायपुर आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक एआइ- 2793 को बुधवार सुबह खराब मौसम के चलते भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट को सुबह 8:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन कम दृश्यनीयता (विजिबिलिटी) के कारण इसे ओडिशा की राजधानी भेज दिया गया।
रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) ने बताया कि खराब मौसम के कारण विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से पायलट को लैंडिंग से ठीक पहले फ्लाइट को डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया। इस घटना के कारण यात्रियों को कुछ देर के लिए असुविधा हुई, लेकिन सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।
फ्लाइट के भुवनेश्वर डायवर्ट होने के बाद, मौसम में सुधार का इंतजार किया गया। मौसम साफ होते ही विमान को वापस रायपुर के लिए रवाना किया गया। सुबह 10.30बजे विमान ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।
विमान में सवार यात्री तनय लुनिया ने बताया कि सुबह 8.30 बजे के लगभग मौसम साफ था। विमान से धूप भी दिख रही थी। अचानक फ्लाइट को डायवर्ट करने की बात सामने आई। मन में आशंका पैदा हो गई। सुबह 10.30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद आश्वस्त हुए।
बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की स्थिति निर्मित होने के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम पिछले एक दो दिनों से खराब है। बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं रायपुर के आस-पास के क्षेत्र में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। इसी बुधवार सुबह भी मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में एअर इंडिया फ्लाइट के पायलट ने प्लेन का रूट डायवर्ट कर उसे भुवनेश्वर में उतारा, मौसम ठीक होने के बाद प्लेन को रायपुर लाया गया।