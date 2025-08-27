Air India Flight: दिल्ली से रायपुर आ रहे एअर इंडिया के प्लेन को अचानक भुवनेश्वर में उतारा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नई दिल्ली से रायपुर आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक एआइ- 2793 को बुधवार सुबह खराब मौसम के चलते भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट को सुबह 8:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन कम दृश्यनीयता (विजिबिलिटी) के कारण इसे ओडिशा की राजधानी भेज दिया गया।

रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) ने बताया कि खराब मौसम के कारण विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से पायलट को लैंडिंग से ठीक पहले फ्लाइट को डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया। इस घटना के कारण यात्रियों को कुछ देर के लिए असुविधा हुई, लेकिन सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।