    Air India Flight: दिल्ली से रायपुर आ रहे एअर इंडिया के प्लेन को अचानक भुवनेश्वर में उतारा गया

    दिल्ली से रायपुर के लिए उड़ान भर रहे एअर इंडिया के फ्लाइट संख्या एआइ- 2793 को बुधवार सुबह अचानक रूट डाइवर्ट कर भुवनेश्वर उतारा गया। मौसम खराब होने और विजिबिलिटी लो होने के कारण प्लेन को सुबह रायपुर में उतार पाना संभव नहीं था। हालांकि कुछ देर बाद मौसम ठीक होने पर प्लेन वापस रायपुर आ गया।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 01:07:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 01:19:27 PM (IST)
    दिल्ली से रायपुर आ रहे फ्लाइट का रूट डायवर्ट

    HighLights

    1. दिल्ली से रायपुर आ रही फ्लाइट को किया गया डाइवर्ट
    2. मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट भुवनेश्वर में उतारी गई
    3. विजिबिलिटी ठीक होने के बाद वापस रायपुर लाया गया प्लेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नई दिल्ली से रायपुर आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक एआइ- 2793 को बुधवार सुबह खराब मौसम के चलते भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट को सुबह 8:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन कम दृश्यनीयता (विजिबिलिटी) के कारण इसे ओडिशा की राजधानी भेज दिया गया।

    रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) ने बताया कि खराब मौसम के कारण विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से पायलट को लैंडिंग से ठीक पहले फ्लाइट को डायवर्ट करने का निर्देश दिया गया। इस घटना के कारण यात्रियों को कुछ देर के लिए असुविधा हुई, लेकिन सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं।

    मौसम ठीक होने के बाद रायपुर में उतारा गया फ्लाइट

    फ्लाइट के भुवनेश्वर डायवर्ट होने के बाद, मौसम में सुधार का इंतजार किया गया। मौसम साफ होते ही विमान को वापस रायपुर के लिए रवाना किया गया। सुबह 10.30बजे विमान ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।

    विमान में सवार यात्री तनय लुनिया ने बताया कि सुबह 8.30 बजे के लगभग मौसम साफ था। विमान से धूप भी दिख रही थी। अचानक फ्लाइट को डायवर्ट करने की बात सामने आई। मन में आशंका पैदा हो गई। सुबह 10.30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद आश्वस्त हुए।

    बंंगाल की खाड़ी में निम्नदाव के कारण रायपुर में मौसम खराब

    बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की स्थिति निर्मित होने के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम पिछले एक दो दिनों से खराब है। बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं रायपुर के आस-पास के क्षेत्र में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। इसी बुधवार सुबह भी मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में एअर इंडिया फ्लाइट के पायलट ने प्लेन का रूट डायवर्ट कर उसे भुवनेश्वर में उतारा, मौसम ठीक होने के बाद प्लेन को रायपुर लाया गया।

