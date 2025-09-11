मेरी खबरें
    बड़ा हादसा टला... Raipur Airport बंद, पांच Flight डायवर्ट, एक विमान में MP विजय बघेल-IAS सोनमणी भी थे मौजूद

    आकाशीय बिजली गिरने से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बाधित हो गया है। बुधवार शाम को बिजली गिरने के कारण एयरपोर्ट के उपकरण खराब हो गए, जिस वजह से उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट में दुर्ग सांसद विजय बघेल (Vijay Baghel) और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सोनमणी बोरा भी मौजूद थे।

    रायपुर एयरपोर्ट बंद, पांच विमान डायवर्ट (फोटो- जागऱण)

    1. दो विमानों को भुवनेश्वर, दो विमानों को नागपुर उतारा।
    2. एक विमान को भोपाल में उतारा गया , 170 यात्री थे सवार।
    3. विमानों की लैंडिंग के नेवीगेशन उपकरण में खराबी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। आकाशीय बिजली गिरने से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बाधित हो गया है। बुधवार शाम को बिजली गिरने के कारण एयरपोर्ट के उपकरण खराब हो गए, जिस वजह से उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कोलकाता और हैदराबाद से आ रही दो फ्लाइटों को भुवनेश्वर, दिल्ली से आ रही फ्लाइट को भोपाल और मुंबई व पुणे से आने वाली फ्लाइटों को नागपुर में उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद गुरुवार को ये सभी फ्लाइटें रायपुर पहुंचेंगी।

    फ्लाइट में दुर्ग सांसद और वरिष्ठ आइएएस भी मौजूद

    जानकारी के अनुसार, विमानों की लैंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेवीगेशन उपकरण आकाशीय बिजली गिरने से खराब हो गए थे। इस कारण शाम 7.30 बजे से रायपुर लैंड करने वाली पांच फ्लाइटों को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में कुल 170 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश रायपुर के निवासी थे। इस फ्लाइट में दुर्ग सांसद विजय बघेल (Vijay Baghel) और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सोनमणी बोरा भी मौजूद थे। इस फ्लाइट को भोपाल से दिल्ली भेजा रहा है।

    विमानों के संचालन को खतरनाक माना गया

    हालांकि एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने इस बीच यहां से उड़ान भरी थी। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि दिन में 12 बजे और शाम के पांच बजे दो बार एयरोड्रम चेतावनी जारी की गई थी। शाम को एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई थी। एयरोड्रम चेतावनी में 150 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को शामिल किया गया था। इस चेतावनी के तहत विमानों के संचालन को खतरनाक माना गया। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने बताया कि शाम को एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई थी।

    बिजली गिरने से नेवीगेशनल उपकरण खराब हो गया था और तकनीकी टीम सुधारने में लगी है। इसलिए विमानों का संचालन बंद है। - केके लहरे, एयरपोर्ट निदेशक

