दिल्ली से रायपुर जा रही Indigo की फ्लाइट डायवर्ट होकर भोपाल में हुई लैंड, जानें कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो की एक उड़ान बुधवार रात को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बताया जाता है कि रायपुर एयरपोर्ट पर रनवे से संबंधित कुछ समस्या एवं नेवीगेशन की दिक्कत के कारण उड़ान को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा।

विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ान डायवर्ट

यह उड़ान रात्रि करीब 9:15 बजे भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि रायपुर में विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ान को डायवर्ट किया गया है। उड़ान को भोपाल में सुरक्षित लैंड कराया गया है। यात्रियों को विमान के अंदर ही रहने को कहा गया है। अवस्थी के अनुसार उड़ान में फ्यूल भरने के बाद यह उड़ान देर रात को दिल्ली के लिए टेक ऑफ होगी।