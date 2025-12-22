मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में एक जनवरी से सभी सरकारी काम होंगे Online, विभाग की ओर से आदेश जारी

    छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से सरकारी दफतरों के सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी भी विभागों, संभागायुक्त और कलेक् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:20:50 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:27:11 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ में एक जनवरी से सभी सरकारी काम होंगे Online, विभाग की ओर से आदेश जारी
    ऑनलाइन होंगे सभी सरकारी काम (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. एक जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन
    2. दफतरों में ई-ऑफिस के माध्यम से काम होगा
    3. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में एक जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। राज्य सरकार की ओर से ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है।

    बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-आफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाए।

    सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-आफिस के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-आफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को डिजिटली जनरेट किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात स्कैन कर अपलोड करना कम किया जाए।


