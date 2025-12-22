अतिक्रमण हटाने पहुंचे अमला और सुरक्षाबलों पर पथराव, महिलाओं ने भांजी लाठियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव/मोहला: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम सीतागांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वनअमले के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। विरोध में आक्रामक ग्रामीण सुरक्षाबलों पर लाठी-डंडे भी भांजे। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं विरोध में सबसे आगे खड़ी थीं, जिनके सामने प्रशासन भी बेबस था। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए यहां भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ गया। कई जवानों के चोटिल होने की जानकारी है। बहरहाल, प्रशासन से बीच बातचीत के बाद ग्रामीण नरम पड़े।

जानकारी के अनुसार, रविवार की सुबह राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर सीतागांव में वन भूमि पर बने मकानों और झोपड़ियों को तोड़ने पहुंची। वन विभाग की ओर से 13 मकानों को हटाने का नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका था। जैसे ही यहां मकानों को जेसीबी से हटाने की कार्रवाई शुरु हुई विवाद खड़ा हो गया। धीरे-धीरे पूरा गांव इकठ्ठा हो गया।

संयुक्त टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल भेजा गया लेकिन तब ग्रामीण और भी आक्रोशित हो गए। महिलाएं पत्थर लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ी। सुरक्षा बलों के लिए भी स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। लगभग एक घंटे तक हालात इतने ही तनावपूर्ण बने रहे। 2018 से है कब्जा, जमीन मांग रहे अतिक्रमणकारी वनभूमि पर कब्जे का सर्वे सात साल पहले किया गया था। लेकिन इस पर कार्रवाई अब तक थमी रही। सीतागांव में ऐसे 13 अतिक्रमणों को हटाने नोटिस दिया जाता रहा है। प्रशासनिक टीम ने पहले यहां दो घरों को तोड़ने की कार्रवाई की। इसके बाद ही विरोध भड़क उठा। ग्रामीणों ने मांग की है कि यहां राजस्व जमीन नहीं है इसलिए वनभूमि में ही उन्हें जगह दी जाए।