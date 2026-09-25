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छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, खराब मौसम और बारिश के कारण छुट्टी घोषित, सीएम साय का एलान

CG School Holiday Alert: प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश...और पढ़ें

By Abhishek RaiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 10:32:02 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 07:22:26 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, खराब मौसम और बारिश के कारण छुट्टी घोषित, सीएम साय का एलान
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते शनिवार को सभी स्कूलों में छुट्टी।

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते शनिवार को सभी स्कूलों में छुट्टी
  2. सीएम विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए जारी किए निर्देश
  3. छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूल शनिवार को रहेंगे बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं।

भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला


मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है।

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अभिभावकों से सतर्कता की अपील और कलेक्टरों को आदेश

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों को घर पर ही रखें। साथ ही सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों एवं सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।