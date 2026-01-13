दुधली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद, कांग्रेस ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बालोद जिले के ग्राम दुधली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी में भ्रष्टाचार को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस न्यायालय पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल द्वारा दायर याचिका को एसीबी और ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है।

याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। एसीबी-ईओडब्ल्यू में भी भ्रष्टाचार की शिकायत कांग्रेस ने बिना निविदा के जंबूरी का आयोजन और निविदा खुलने से पहले टेंट लगाने के मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू में भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर मामले में जांच की मांग की थी। अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। इससे शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

स्काउट-गाइड व शिक्षा विभाग की ओर से नौ से 13 जनवरी तक हो रहा ये आयोजन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच विवाद का विषय बन चुका है। इसके पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वयं को स्काउट-गाइड का राज्य अध्यक्ष बताते हुए जंबूरी के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया था, मगर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्वयं को स्काउट-गाइड का पदेन अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को जारी रखा। पांच करोड़ के टेंट निविदा में भ्रष्टाचार के आरोप अध्यक्ष के विवाद को लेकर बृजमोहन अग्रवाल पहले ही हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगा चुके हैं। बता दें कि जंबूरी आयोजन में पांच करोड़ के टेंट निविदा में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां दो करोड़ टॉयलेट पर ही खर्च कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का दावा है कि निविदा प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है। आयोजन के बाद जो भी भुगतान किया जाएगा, उसे सार्वजनिक करेंगे।