आंबेडकर अस्पताल की 'सांसें' अटकीं, 2005 की मशीनों से मरीजों का इलाज! कबाड़ के भरोसे राजधानी रायपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जिन डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की जान बचाई, उनकी सेवाएं अब सवालों के घेरे में हैं। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी का ध्वस्त होना है। अस्पतालों में न तो पर्याप्त चिकित्सक हैं और न ही जांच की मशीनें ठीक हालत में हैं। यह स्थिति प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी आंबेडकर अस्पताल की है। इसकी दीवारें तो मजबूत हैं, लेकिन इसके भीतर का तकनीकी ढांचा पूरी तरह खोखला हो चुका है। डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं, लेकिन जिन हथियारों (मशीनों) से उन्हें बीमारी से लड़ना है, वे ही जंग खा रहे हैं।

छह साल बाद भी मशीनें नहीं बदलीं तकनीक बदल गई, आंबेडकर अस्पताल वहीं खड़ा है। चिकित्सा विज्ञान में प्रतिदिन नई क्रांति आ रही है, लेकिन अस्पताल का समय जैसे छह साल पहले थम गया है। पिछले छह वर्षों में यहां एक भी आधुनिक बड़ी मशीन की खरीद नहीं हुई है। रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी जैसे विभाग, जो किसी भी अस्पताल की रीढ़ होते हैं, आज आउटडेटेड तकनीक के सहारे चल रहे हैं। डॉक्टर मजबूर हैं कि वे उन रिपोर्टों के आधार पर इलाज करें, जिनकी गुणवत्ता पर अब खुद मशीनों की एक्सपायरी डेट सवाल खड़े कर रही है।