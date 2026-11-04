‘ज्ञानू-जानू विवाह’ पोस्ट पर अमित जोगी के खिलाफ FIR, BJP के विरोध के बाद मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांकेतिक शादी में दिखाया था, जिसके बाद भाजपा नेता मुखर हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर सिविल लाइंस थाने में जाकर अमित जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

ये है पूरा मामला कथित वोट चोरी के आरोपों पर जोगी ने रायपुर में इंटरनेट मीडिया पर ‘ज्ञानू-जानू विवाह’ नाम से वीडियो पोस्ट किया था। इसमें मोदी और ज्ञानेश कुमार के मुखौटे पहने दो लोगों की सांकेतिक शादी और हनीमून का दृश्य दिखाया गया था। वीडियो वायरल होने और आलोचना के बाद जोगी ने दो नवंबर को पोस्ट हटाकर माफी मांगी थी। भाजपा नेताओं ने इसे कुंठित मानसिकता बताते हुए उन्हें उपचार की सलाह दी।