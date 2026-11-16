रायपुर में उपभोक्ता आयोग का फैसला, बीपी-शुगर के आधार पर मेडिक्लेम खारिज करना सेवा में कमी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बीमा क्लेम ठुकराने के मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी सामान्य समस्याओं को गंभीर या पुरानी बीमारी बताकर वैध दावा खारिज करना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।

धमतरी निवासी 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल ने 2018 में कंपनी से 10 लाख रुपये की ‘हेल्थ कंपेनियन’ मेडिक्लेम पालिसी ली थी। पालिसी जारी होने से पहले 31 अगस्त 2018 को निदान पैथोलाजी लैब में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट सामान्य थी।