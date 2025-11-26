मेरी खबरें
    छत्तासगढ़ में 1200 करोड़ निवेश करेगी एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज, बनाएगी 1000 बेड वाला चैरिटी अस्पताल

    एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में 1200 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के चेयरमैन संजय गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर यह प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही कंपनी प्रदेश में 1000 बेड का एक चैरिटी अस्पताल भी बनाएगी।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 04:09:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 04:15:13 PM (IST)
    छत्तासगढ़ में 1200 करोड़ निवेश करेगी एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज, बनाएगी 1000 बेड वाला चैरिटी अस्पताल

    HighLights

    1. विष्णु देव साय से चेयरमैन ने मुलाकात कर दिया प्रस्ताव
    2. प्रदेश में 100 बिस्तरों का चैरिटी अस्पताल भी बनाएगी कंपनी
    3. रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज ग्रुप (APL Apollo Industries invest in Chhattisgarh) ने बड़े औद्योगिक निवेश की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन संजय गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

    बैठक में कंपनी ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, बेहतर औद्योगिक माहौल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना तैयार की है। प्रस्तावित निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।


    बैठक के दौरान कंपनी ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की भी घोषणा की। वह राज्य में 100 बिस्तरों वाला एक आधुनिक चैरिटी अस्पताल स्थापित करेगा। इस अस्पताल का उद्देश्य आम जनता को किफायती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

    मुख्यमंत्री ने निवेश प्रस्ताव और सामाजिक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एपीएल अपोलो का यह निवेश राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगा।

    केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात

    मुख्यमंत्री साय ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार, नए प्रोजेक्ट की प्रगति और चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण करने संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों, उद्योगों और व्यापार जगत को बेहतर, तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

    naidunia_image

    रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्रालय छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्रियाशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 47,447 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। खरसिया–नवा रायपुर–परमालकसा, गेवरा–पेंड्रा, रावघाट–जगदलपुर, खरसिया–धरमजयगढ़ तथा बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी।

    अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास भी तीव्र गति से जारी है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल कारिडोर वाले राज्यों में शामिल होगा और कनेक्टिविटी का यह विस्तार औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक व पर्यटन क्षमता को नई ऊर्जा देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और वाणिज्य व उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार उपस्थित रहे।

    pixelcheck
