सीएम हाउस में घुसने की कोशिश, डायल 112 के पुलिसकर्मी से मारपीट, सरकारी वाहन का कांच तोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में घुसने का प्रयास करने वाले युवक निखिल चंद्र परगनिहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित पर डायल 112 के आरक्षक के साथ मारपीट करने, गाली-गलौज करने और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। इस मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के मुताबिक, घटना गांधी उद्यान के पास हुई, जहां ड्यूटी के दौरान आरक्षक अनिल कुमार टंडन के साथ मारपीट की गई थी। हमले में आरक्षक के बाएं सीने और पीठ में चोटें आई थीं, जबकि शासकीय वाहन का कांच टूटने से करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ।