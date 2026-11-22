राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। अब तक केवल कोयला और लौह अयस्क के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा अब देश की रणनीतिक और भविष्य की जरूरतों का केंद्र बन रही है। राज्य के भूगर्भ में छिपे लिथियम, टिन, ग्रेफाइट, वैनेडियम, निकेल, क्रोमियम, सोना और हीरे जैसे क्रिटिकल मिनरल्स ने प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। राज्य में अब तक 65 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है, जिससे आगामी 50 वर्षों में लगभग चार लाख करोड़ रुपये के राजस्व की संभावना जताई गई है।

ईवी और सेमीकंडक्टर उद्योग को मिलेगी रफ्तार छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है, जहां दंतेवाड़ा और सुकमा में टिन अयस्क का व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। सोल्डरिंग और सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी उपयोगिता के कारण यह भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बेहद अहम है। वहीं, कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में देश का पहला लिथियम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक नीलाम होना एक बड़ी उपलब्धि है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी और ऊर्जा भंडारण के लिए संजीवनी माना जाता है।