पश्चिम बंगाल में कथा की परमिशन नहीं मिली, वहां दीदी की सरकार है; सरकार से नहीं हमें सनातन विरोधियों से परेशानी : पंडित धीरेंद्र शास्त्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में शनिवार से पांच दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत हुई है। जिसमें बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथावाचन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रविवार को मारूति मंगलम भवन प्रेस वार्ता में कहा कि बड़ी बिड़वना है कि अमीर व्यक्ति गरीब का समर्थन नहीं करता है। जातियों के नाम पर उलझे हुए हैं। इसी बात का फायदा विधर्मी उठा रहे हैं। गरीब लोगों को बरगलाकर मतांतरण करवा रहे हैं। इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। हिंदू-हिंदू भाई-भाई हैं।

वहीं श्रीहनुमंत कथा में बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शनिवार को कथावाचन के दौरान कहा कि कहा कि हम राजनीति के नहीं सनातन धर्म और हिंदुत्व के पक्षधर हैं। पिछले दिनों बंगाल में हमें कथा करने की अनुमति नहीं मिली। वहां दीदी की सरकार है। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सनातन के विरोध से परेशानी है। सनातन धर्म, हिंदुत्व का कहीं भी विरोध होता है तो हम टिप्पणी करते हैं। हर हिंदू को करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ से समय सीमा में समाप्त होगा माओवाद श्री हनुमंत कथा सुनने पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी अद्भुत हनुमंत कथा सौभाग्य से ही सुनने को मिलती है। उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से कहा कि आज आपने छत्तीसगढ़ में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए माओवाद के विषय पर कहा यही आपकी प्रेरणा और ताकत है। महाभक्त भगवान बजरंग बली की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद है कि उनके चरणों की ताकत से ही छत्तीसगढ़ में समय सीमा में नक्सलवाद समाप्त होकर रहेगा, उसमें कहीं किसी को संशय नहीं है। माआवेाद के खात्मे के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। मतांतरण पर कही यह बड़ी बात हनुमंत कथा के दौरान कर सकते हैं घर वापसी जो लोग मतांतरित हो गए हैं उनके लिए बागेश्वर धाम का खुला मंच हैं। हनुमंत कथा के दौरान अपने धर्म में यानी घर वापसी कर सकते हैं। मतांतरण के विरुद्ध जशपुर और बस्तर में पदयात्रा निकालेंगे, वहां कथा भी करेंगे। जब तक बागेश्वर धाम में बन रहा कैंसर अस्पताल पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आगे की योजना के बारे में सोच नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में भी हम अस्पताल बनाने पर विचार करेंगे।