राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बैंकिंग सेवाओं में गड़बड़ी या बैंक की लापरवाही के कारण यदि किसी ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है, तो उसे 30 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा समय की बर्बादी और मानसिक परेशानी के लिए तीन लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लोकपाल मोहन रावत ने रायपुर के एक होटल में आयोजित ग्राहक सेवा एवं शिकायत निराकरण बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।