मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    क्या अब भी 50 पैसे का सिक्का भी चलता है? RBI ने दी बड़ी जानकारी, जानें क्या कहा

    देश में असली और नकली नोटों की पहचान को लेकर आरबीआई समय-समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है। इसी क्रम में अब रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर पर जारी संदेश के मुताबिक, लोगों को बताया गया है कि सिक्कों के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 12:23:47 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 12:24:50 PM (IST)
    क्या अब भी 50 पैसे का सिक्का भी चलता है? RBI ने दी बड़ी जानकारी, जानें क्या कहा
    RBI ने सिक्कों को लेकर कही बड़ी बात

    HighLights

    1. आरबीआई समय-समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है
    2. अब रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की
    3. सिक्कों के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें

    बिजनेस डेस्क। देश में असली और नकली नोटों की पहचान को लेकर आरबीआई समय-समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है। इसी क्रम में अब रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर पर जारी संदेश के मुताबिक, लोगों को बताया गया है कि सिक्कों के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें।

    आरबीआई का अहम संदेश

    आरबीआई के व्हाट्सऐप मैसेज में कहा गया है, “क्या आप अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं?” बैंक ने स्पष्ट किया कि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के कई डिजाइन हो सकते हैं और सभी डिजाइन एक साथ प्रचलन में बने रहते हैं।


    रिजर्व बैंक ने यह भी दोहराया कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं, और ये लंबे समय तक चलन में रहते हैं।

    आरबीआई की अपील

    आरबीआई ने लोगों से आग्रह किया है कि सिक्कों के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और बिना झिझक सिक्के स्वीकार करें। बैंक ने कह “जानकार बनिए, सतर्क रहिए।”

    इसे भी पढ़ें- बेडरूम, शॉवर और निजी शेफ, एक तरफा टिकट ₹55 लाख! जानिए कौन-सी है दुनिया की सबसे महंगी एयरलाइन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.