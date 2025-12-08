क्या अब भी 50 पैसे का सिक्का भी चलता है? RBI ने दी बड़ी जानकारी, जानें क्या कहा

बिजनेस डेस्क। देश में असली और नकली नोटों की पहचान को लेकर आरबीआई समय-समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है। इसी क्रम में अब रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर पर जारी संदेश के मुताबिक, लोगों को बताया गया है कि सिक्कों के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें।

आरबीआई का अहम संदेश आरबीआई के व्हाट्सऐप मैसेज में कहा गया है, “क्या आप अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं?” बैंक ने स्पष्ट किया कि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के कई डिजाइन हो सकते हैं और सभी डिजाइन एक साथ प्रचलन में बने रहते हैं।