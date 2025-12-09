खुदको डॉक्टर बता शादी वेबसाइट पर की दोस्ती, ब्लैकमेल कर महिला कॉन्स्टेबल से 4 लाख वसूल लिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला कॉन्स्टेबल को शादी डॉट कॉम के जरिए ठगने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। खुद को डॉक्टर बताने वाले आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल को पहले विश्वास में लिया, फिर उसकी फोटो एडिट कर अश्लील तस्वीर में बदलकर वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपित ने महिला कॉन्स्टेबल को डराकर 4 लाख रुपये वसूली कर लिए।

शादी वेबसाइट पर हुई थी जान-पहचान जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला कॉन्स्टेबल की जान-पहचान आरोपी से शादी डॉट कॉम पर हुई थी। आरोपी ने स्वयं को दिल्ली का डॉक्टर बताकर महिला को झांसे में लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होने लगी। आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल को अपने भरोसे में लेने के लिए अच्छी-अच्छी बातें की। कुछ दिनों के बाद महिला कॉन्स्टेबल उसके भरोसे में आ गई।