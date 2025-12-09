मेरी खबरें
    खुदको डॉक्टर बता शादी वेबसाइट पर की दोस्ती, ब्लैकमेल कर महिला कॉन्स्टेबल से 4 लाख वसूल लिए

    Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला कॉन्स्टेबल को शादी डॉट कॉम के जरिए ठगने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। खुद को डॉक्टर बताने वाले आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल की फोटो एडिट कर अश्लील तस्वीर में बदल दिया और वायरल करने की धमकी देकर 4 लाख रुपये वसूल लिए।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 10:59:03 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 10:59:30 AM (IST)
    ब्लैकमेल कर महिला कॉन्स्टेबल से 4 लाख वसूल लिए। सांकेतिक फोटो

    HighLights

    1. पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज
    2. आरोपी ने रायपुर में दुष्कर्म का प्रयास भी किया
    3. फोटो एडिट कर धमकी, फिर वसूले 4 लाख रुपये

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला कॉन्स्टेबल को शादी डॉट कॉम के जरिए ठगने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। खुद को डॉक्टर बताने वाले आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल को पहले विश्वास में लिया, फिर उसकी फोटो एडिट कर अश्लील तस्वीर में बदलकर वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोपित ने महिला कॉन्स्टेबल को डराकर 4 लाख रुपये वसूली कर लिए।

    शादी वेबसाइट पर हुई थी जान-पहचान

    जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला कॉन्स्टेबल की जान-पहचान आरोपी से शादी डॉट कॉम पर हुई थी। आरोपी ने स्वयं को दिल्ली का डॉक्टर बताकर महिला को झांसे में लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होने लगी। आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल को अपने भरोसे में लेने के लिए अच्छी-अच्छी बातें की। कुछ दिनों के बाद महिला कॉन्स्टेबल उसके भरोसे में आ गई।


    रायपुर में दुष्कर्म का प्रयास

    पीड़ित महिला कॉन्स्टेबल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी रायपुर आया था और इसी दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़ित महिला कॉन्स्टेबल के अनुसार इसके बाद जब दोनों के बीच संबंध बिगड़ गया तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

    फोटो एडिट कर धमकी, फिर वसूले 4 लाख रुपये

    पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल की तस्वीरों को एडिट कर उन्हें अश्लील फोटो में बदल दिया। इसके बाद वह उन्हें वायरल करने की लगातार धमकी देने लगा। आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया कि वह पैसे की उसकी मांग मान गई। इस तरह आरोपी ने महिला कॉन्स्टेबल से 4 लाख रुपये वसूल लिए।

    महिला की शिकायत पर एफआइआर दर्ज

    पीड़ित महिला कॉन्स्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 308, 318, 351, 62 और 64 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है और आरोपी की तलाश जारी है।

