CG News: गणेश विसर्जन के दौरान टूटा निगम के क्रेन का पट्टा, आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को किया अधमरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : शहर के महादेव घाट पर गणेश विसर्जन के दौरान मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब तीन से चार बजे के बीच एक हादसा हो गया। जिसमें गणेश प्रतिमा गिरकर खंडित हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद गुस्साए युवकों ने क्रेन चालक की जमकर पिटाई कर दी।
बता दें कि विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमा को विसर्जन कुंड में उतारा जा रहा था। इसी दौरान, नगर निगम की क्रेन का पट्टा अचानक टूट गया, जिससे विशाल गणेश प्रतिमा नीचे गिरकर खंडित हो गई। जैसे ही प्रतिमा खंडित हुई, वहां मौजूद गणेश समिति के युवक आक्रोशित हो गए। उनका गुस्सा क्रेन चालक पर फूट पड़ा। उन्होंने न केवल चालक को लात-घूंसों से पीटा, बल्कि कुछ युवकों ने हाकी स्टिक से भी हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों का उग्र रूप साफ देखा जा सकता है।
इस अप्रत्याशित घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना में घायल हुए क्रेन चालक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, इस पूरी घटना को मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकार्ड कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो गया। इस घटना ने गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नगर निगम की क्रेन का पट्टा टूटना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इस घटना ने एक तरफ जहां भक्तों की भावनाओं को आहत किया है, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती पेश की है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।
विसर्जन के दौरान क्रेन का पट्टा टूटने और मूर्ति के गिरने का मामला हुआ, जिसके बाद समिति के कुछ युवकों ने क्रेन के चालक पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद निगम की टीम ने मामले पर काबू पाया और चालक को उपचार के लिए भेजा गया।
-अरुण ध्रुव, जोन आयुक्त, नगर निगम, रायपुर