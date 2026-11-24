नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारुन नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह करीब साढ़े पांच बजे पवित्र नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भी खारुन नदी में स्नान कर भगवान शिव का अभिषेक किया।

आस्था की डुबकी…. खारून नदी में पवित्र कार्तिक पुन्नी स्नान. हर-हर महादेव जय सिया राम 📍महादेव घाट, रायपुर https://t.co/CGVEcgyWNV — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) November 24, 2026 छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा और सेहत के लिए फायदेमंद स्नान के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह में नदी और सरोवरों में स्नान करने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस परंपरा के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पक्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि सूर्योदय से पहले उठकर शीतल जल में स्नान करना सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है।